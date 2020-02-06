Siirt'te kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Siirt'te kablo hırsızları yakalandı

6 saat önce

Siirt'te elektrik kablosu ve klimaların dış ünitesini çalan zanlı tutuklandı.

Siirt'te kablo hırsızları yakalandı, System.String[]

Siirt'te elektrik kablosu ve klimaların dış ünitesini çalan zanlı tutuklandı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezine bağı Doluharman köyünde kablo ve klima dış ünitesi çalınmasına istinaden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Doluharman köyü Organize Sanayi Sitesinde faaliyette bulunan Zivzik nar suyu işletme tesisinde 100-150 metre elektrik kablosu ve 2 adet klima dış ünitesi çaldığı tespit edilen K.K., S.K., M.A., ve M.K. isimli şahıslar yakalanarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Olayın firari şüphelisi O.G. isimli şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.A. adli makamlarca tutuklanarak Siirt Kapalı Cezaevine teslim edilmiş, S.K., K.K. ve M.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır" denildi. - SİİRT

Siirt Valiliği, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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