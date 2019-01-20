Siirt'te Kaçak Avcılara Bin 700 TL Ceza Kesildi
7 dakika önce
Siirt'in Eruh ilçesinde avcılık belgesi olmayan 2 avcıya bin 700 TL para cezası kesildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde avcılık belgesi olmayan 2 avcıya bin 700 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili ve Kuşadalı köyü arasında yapıkları denetimlerde, usulsüz olarak avlandığı tespit ettikleri 2 avcı yakalandı. Avcılık belgesi olmadığı tespit edilen 2 avcıya bin 700 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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