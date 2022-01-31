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Siirt'te kaçak avcılığa tutanak tutuldu - Son Dakika

Siirt'te kaçak avcılığa tutanak tutuldu

31.01.2022 15:43
Siirt'te kaçak avcılığa tutanak tutuldu

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Kurtalan ilçesinde koruma-kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Kurtalan ilçesinde koruma-kontrol çalışmaları kapsamında yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Kurtalan ilçe kırsalında ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 1 şahıs yakalandı. Şahısın yanında bulunan 2 kaya güvercini ölü ele geçirilirken, 1 adet tüfeğe el konuldu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacağı belirtildi. - SİİRT

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kaçak avcılığa tutanak tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kaçak avcılığa tutanak tutuldu - Son Dakika
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