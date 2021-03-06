Siirt'te kaçak avcılık yapan 3 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Siirt'te kaçak avcılık yapan 3 kişiye ceza kesildi

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, kaçak avlanmaya yönelik denetim yapıldı. Ekipler, Şirvan Jandarma Komutanlığı personelinin desteğiyle Şirvan'ın Soğanlı ve Maden köyleri yakınlarında 3 kişinin kaçak avlandıklarını tespit etti. Denetimde, av tüfeğine el konulurken kaçak avlananlara para cezası kesildi.

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