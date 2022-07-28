Siirt'te ele geçirilen 10 kınalı keklik doğaya salınacak

Siirt'te kaçak avcılık yapan kişiden kurtarılan 10 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şubesi ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda kent kırsalında çalışma yapan ekipler, B.A'nın 10 kınalı kekliği kaçak olarak avladığını belirledi.
Kaçak avcı hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.
Keklikler gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.
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