Siirt'te ele geçirilen 10 kınalı keklik doğaya salınacak - Son Dakika
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Siirt'te ele geçirilen 10 kınalı keklik doğaya salınacak

28.07.2022 15:21
Siirt'te ele geçirilen 10 kınalı keklik doğaya salınacak

Siirt'te kaçak avcılık yapan kişiden kurtarılan 10 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Siirt'te kaçak avcılık yapan kişiden kurtarılan 10 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şubesi ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda kent kırsalında çalışma yapan ekipler, B.A'nın 10 kınalı kekliği kaçak olarak avladığını belirledi.

Kaçak avcı hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Keklikler gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te ele geçirilen 10 kınalı keklik doğaya salınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Siirt'te ele geçirilen 10 kınalı keklik doğaya salınacak - Son Dakika
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