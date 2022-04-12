Siirt'te kaçak avcılık yapan şahsa tutanak tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te kaçak avcılık yapan şahsa tutanak tutuldu

12.04.2022 15:37
Siirt'te kaçak avcılık yapan şahsa tutanak tutuldu

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince kırsal bölgede yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir araç içerisinde 3 kınalı keklik yakalandı.

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince kırsal bölgede yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir araç içerisinde 3 kınalı keklik yakalandı. Keklikler doğaya salınırken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Şirvan ilçesi kırsal bölge ve köylerinde ilçe jandarma personelleriyle av koruma ve kontrol faaliyetleri yapıldı. Faaliyet esnasında yol kontrolünde bir araç içerisinde 3 adet canlı kınalı keklik ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak, 4915 sayılı kanunun ilgili maddesini ihlal ederek "avcılık belgesi olmadan avlanma", "aykırı olarak avlanma süresi dışında avlanma", "fiili ile aykırı olarak avlanma", "usul ve esasları dışında canlı mühre ile avlanmadan" idari para cezası ve aynı kanunun ilgili maddesine aykırılıktan 3 adet kınalı keklik için tazminat cezası uygulandı.

Kınalı kekliklerin gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına salındığı belirtildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Aksaray'da servisten çıkan araç park edildikten sonra alev aldı Aksaray'da servisten çıkan araç park edildikten sonra alev aldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tragger, Kınalı, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kaçak avcılık yapan şahsa tutanak tutuldu - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Turkey yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
14:58 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:57 Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş
14:55 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka "sabredin" diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor!
14:41 Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 15:45:53. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te kaçak avcılık yapan şahsa tutanak tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement