Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu
29.03.2021 16:16
Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş bölgesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.
Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş bölgesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Deliklitaş bölgesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 1 şahıs yakalandı. Şahısın yanında bulunan 2 canlı kınalı kekliğe el konulurken, kekliklerin rehabilitasyonu için Van 14. Bölge Müdürlüğüne nakledildiği öğrenildi.
Ekiplerce, şahıs hakkında idari para cezası kesilip tutanak tutulduğu ve tazminat kararı alınacağı bildirildi. - SİİRT
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