Siirt'te kaçak avcının aracından 7 canlı hayvan ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te kaçak avcının aracından 7 canlı hayvan ele geçirildi

23.04.2022 10:43
Siirt'te kaçak avcının aracından 7 canlı hayvan ele geçirildi

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince kırsal bölgede yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir araç içerisinde 7 canlı kınalı keklik yakalandı.

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince kırsal bölgede yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir araç içerisinde 7 canlı kınalı keklik yakalandı. Keklikler, doğaya salınırken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulanacağı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Siirt merkeze bağlı kırsal bölge ve köylerinde ilçe jandarma personelleriyle av koruma ve kontrol faaliyetleri yapıldı. Faaliyet esnasında yol kontrolünde bir araç içerisinde 7 adet canlı kınalı keklik ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak, 4915 sayılı kanunun ilgili maddesini ihlal ederek "avcılık belgesi olmadan avlanma", "aykırı olarak avlanma süresi dışında avlanma", "fiili ile aykırı olarak avlanma", "usul ve esasları dışında canlı mühre ile avlanmadan" idari para cezası ve aynı kanunun ilgili maddesine aykırılıktan 7 adet kınalı keklik için tazminat cezası uygulanacağı belirtildi.

Kınalı kekliklerin gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına salındığı ifade edildi. - SİİRT

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tragger, Kınalı, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kaçak avcının aracından 7 canlı hayvan ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kaçak avcının aracından 7 canlı hayvan ele geçirildi - Son Dakika
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