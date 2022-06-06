Siirt'te kaçak avcıya tutanak tutuldu - Son Dakika
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Siirt'te kaçak avcıya tutanak tutuldu

06.06.2022 12:40
Siirt'te kaçak avcıya tutanak tutuldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, bir araç içerisinde 2 kınalı keklik bulundu.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, bir araç içerisinde 2 kınalı keklik bulundu. Keklikler doğaya salınırken, kaçak avcı hakkında idari para cezası ve tazminat kararı uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri ve Şirvan ilçe jandarma personelleriyle, kırsal bölge ve köylerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri yapıldı.

Faaliyet esnasında yapılan yol kontrolünde, bir araç içerisindeki 2 adet canlı kınalı keklik ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı kanunun ilgili maddesini ihlal ederek 'avcılık belgesi olmadan avlanma', 'aykırı olarak avlanma süresi dışında avlanma', 'fiili ile aykırı olarak avlanma', 'usul ve esasları dışında canlı mühre ile avlanma' suçlarının işlenmesi sonucu idari para cezası ve aynı kanunun ilgili maddesine aykırılıktan kaçak avcıya tazminat cezası uyguladı.

Kınalı kekliklerin gerekli bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamlarına salındığı, kafeslerin de imhasının gerçekleştiği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te kaçak avcıya tutanak tutuldu
Siirt'te kaçak avcıya tutanak tutuldu

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Kaynak: İHA

Tragger, Kınalı, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kaçak avcıya tutanak tutuldu - Son Dakika

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