Siirt'te kaçak avlanan 4 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Siirt'te kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçak Avcılıkla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Eruh ilçesinin kırsal bölgesinde kaçak avlanan 4 kişi tespit edildi.

Tüfeklerine el konulan kaçak avcıların her biri için avcılık belgesi olmadan avlanma, ava kapalı alanda avlanmaktan para cezası uygulandı.