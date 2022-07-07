Şirvan ilçesinin Maden köyü ve bölgesinde Şehit Nedim Sarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir evin bahçesinde 10 kınalı keklik tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerini sürüyor.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

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