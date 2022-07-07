Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
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Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı

07.07.2022 14:32
Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı

Siirt'te evinin bahçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası verildi.

Siirt'te evinin bahçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerini sürüyor.

Şirvan ilçesinin Maden köyü ve bölgesinde Şehit Nedim Sarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir evin bahçesinde 10 kınalı keklik tespit edildi.

Yakalanan kişiye para cezası uygulandı.

Kafesler imha edilirken, ele geçirilen keklikler bakımlarının ardından doğaya salınacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

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