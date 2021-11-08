Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Korumu ve Milli Parkla Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Şirvan ilçesinin Yayladağ Devlet Avlağı Bölgesi'nde bir kişinin takoz kullanmayarak limit (kota) fazlası avlanma yaptığı tespit edildi.

Yakalanan kişinin tüfeğine el konuldu, para cezası uygulandı.