Siirt'te kaçak elektrik kontrolü yapan çalışanlara odun ve yumruklu saldırı: 2 gözaltı - Son Dakika

Siirt'te kaçak elektrik kontrolü yapan çalışanlara odun ve yumruklu saldırı: 2 gözaltı

Son Güncelleme: 30.09.2023 12:36

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapan çalışanlara iki kişi odun ve yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, şüphelileri jandarma ekipleri yakaladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapan 2 enerji şirketi çalışanını darbeden 2 şüpheli, gözaltına alındı.

ODUN VE YUMRUKLA SALDIRDILAR

Kurtalan ilçesi İğdeli Köyü Yazılı mezrasında, daha önceki kaçak elektrik kullandığı için ceza yazılan N.K. ile F.K., kontrol için bölgeye giden enerji şirketinin 2 çalışanına odun ve yumrukla saldırdı. Darbedildikleri o anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen enerji şirketi çalışanları, şirket aracına binerek uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralanan çalışanlar Kurtalan Devlet Hastanesi'ne giderek burada darp raporu aldı. Saldırıda bir çalışanın burnunun kırıldığı, diğerinin ise kaburgalarının zedelendiği doktorlar tarafından belirlendi. Şikayet üzerine N.K. ile F.K. isimli şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te kaçak elektrik kontrolü yapan çalışanlara odun ve yumruklu saldırı: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kaçak elektrik kontrolü yapan çalışanlara odun ve yumruklu saldırı: 2 gözaltı - Son Dakika
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