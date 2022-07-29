Vatandaşların et alırken damgalı olmasına dikkat etmesini isteyen ekipler, gıda ile ilgili şikayetlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Alo 174 ve Siirt Belediyesi Alo 185 ihbar hatlarına yapmalarını istedi.

Kentte Zabıta , İl Tarım ve Orman, İl Emniyet ve İl Sağlık müdürlüklerinden oluşan denetim ekibi, kasap, market, lokanta, resmi ve özel yemekhane işletmelerini denetledi.

Kaynak: AA

Zabıta, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

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