Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı

29.07.2022 17:21
Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı

Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı.

Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı.

Kentte Zabıta, İl Tarım ve Orman, İl Emniyet ve İl Sağlık müdürlüklerinden oluşan denetim ekibi, kasap, market, lokanta, resmi ve özel yemekhane işletmelerini denetledi.

Ekipler, denetimlerde kurallara uymayanlara yönelik cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Vatandaşların et alırken damgalı olmasına dikkat etmesini isteyen ekipler, gıda ile ilgili şikayetlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Alo 174 ve Siirt Belediyesi Alo 185 ihbar hatlarına yapmalarını istedi.

YORUMLAR
500
Alanya'da 'sağır ve dilsiz' yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı Alanya'da 'sağır ve dilsiz' yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü
Kaynak: AA

Zabıta, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:22:30. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement