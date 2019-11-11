Son Dakika Haberleri: Siirt'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Siirt'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Siirt'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

7 saat önce

SİİRT'teki Botan Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan 'Kral mezarı' bölgesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Siirt'te, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

SİİRT'teki Botan Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan 'Kral mezarı' bölgesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye faaliyeti sırasında Botan Vadisi Milli Parkı alanda bulunan Deliklitaş bölgesinde kaçak kazı yapıldığını tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Deliktaş bölgesindeki 'Kral mezarı'ı olduğu değerlendirilen alanda 6 kişi, kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. 1 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
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