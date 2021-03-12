Siirt'te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Siirt'te yapılan aramada 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Şırnak'tan Siirt'in Eruh ilçesine yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi alan ekipler, yol kontrol noktasındaki uygulamada 2 şüphelinin olduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 580 paket gümrük kaçağı sigara el geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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