Siirt'te kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:51 Kaynak: AA
'in Kurtalan
ilçesinde 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kurtalan ilçesi yakınlarında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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