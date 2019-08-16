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Siirt'te kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kurtalan ilçesi yakınlarında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Kurtalan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:51 Kaynak: AA
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