Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Siirt'te Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

SİİRT'te polis ve jandarma ortak bir operasyon gerçekleştirerek 3 eve baskın düzenledi.

Siirt'te Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
SİİRT'te polis ve jandarma ortak bir operasyon gerçekleştirerek 3 eve baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 9 şarjör, 502 dolu fişek, tüfek üstü dürbünü ve 19 susturucu ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte silah kaçakçılarına yönelik ortak operasyon başlattı. Ekipler, kent merkezi, Kurtalan ilçesi ve Kayabağlar Beldesi'nde belirlenen 3 eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, C.K., M.Ö. ve S.N. gözaltına alındı.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:06 Kaynak: DHA

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