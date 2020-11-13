Siirt'te kaçak su ürünleri avcılığı denetimi - Son Dakika

Siirt'te kaçak su ürünleri avcılığı denetimi

13.11.2020 10:45
Siirt'te kaçak su ürünleri avcılığı denetimi, System.String[]

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ilısu Barajında kaçak su ürünleri avcılık denetimi yapıldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ilısu Barajında kaçak su ürünleri avcılık denetimi yapıldı. Denetimlerde 540 metre uzatma ağ ele geçirildi.

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığı önlemek için denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Ilısu Veysel Eroğlu Barajında 540 metre uzatma ağı ele geçirildi. Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçak avcılara yönelik kolluk kuvvetleri ve il müdürlüğü olarak denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Siirt sınırları içerisinde bulunan Ilısu Veysel Eroğlu Barajında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından su ürünleri kontrol ve denetim programı kapsamında gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde kaçak olarak baraj içerisinde tespit edilen toplam 540 metre uzatma ağına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetleri ve il müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız devam edecektir. Kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız sürecek olup kaçak su ürünleri avcılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak olup avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerine el konulacaktır" denildi. - SİİRT

Siirt'te kaçak su ürünleri avcılığı denetimi
Siirt'te kaçak su ürünleri avcılığı denetimi
Siirt'te kaçak su ürünleri avcılığı denetimi

Ilısu, Tarım, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kaçak su ürünleri avcılığı denetimi - Son Dakika


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