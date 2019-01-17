Siirt'te Kaçakçılık Operasyonları
1 saat önce
Siirt'te 29 kaçak cep telefonu ve 19 araç lastiği ele geçirildi.
Siirt
'te 29 kaçak cep telefonu ve 19 araç lastiği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde 4 iş yerinde 29 kaçak cep telefonu ve bir araçta da farklı marka ve ebatlarda 19 gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:42 Kaynak: AA
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