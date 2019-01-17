Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kaçakçılık Operasyonları

Siirt'te Kaçakçılık Operasyonları

1 saat önce

Siirt'te 29 kaçak cep telefonu ve 19 araç lastiği ele geçirildi.

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Siirt'te 29 kaçak cep telefonu ve 19 araç lastiği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.


Yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde 4 iş yerinde 29 kaçak cep telefonu ve bir araçta da farklı marka ve ebatlarda 19 gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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