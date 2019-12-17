Siirt'te kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Siirt'te kaçakçılık operasyonları

6 saat önce

Siirt'te farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 873 paket sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt'te kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Siirt'te farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 873 paket sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada gümrük kaçağı 44 paket sigara ve 44 kilogram nargile tütünü bulundu.

Farklı bir tarihte aynı uygulama noktasında bir yolcu minibüsünde yapılan aramada ise 829 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü
Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri
23:09 Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı - Son Dakika
23:09 Kartal'daki villadan çıkan "kedicik" konuştu - Son Dakika
23:08 Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
23:08 Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı" - Son Dakika
23:05 Rektör Karadağ'dan yanan konakla ilgili açıklama - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 23:10:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]