Siirt'te kaçakçılık operasyonu

Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 49 telefon ve 870 paket sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde operasyon yapıldı.

Bazı iş yerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 49 cep telefonu ve 870 paket sigara ele geçirildi.