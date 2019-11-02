Siirt'te kaçakçılık operasyonu
6 saat önce
Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 49 telefon ve 870 paket sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:12 Kaynak: AA
Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 49 telefon ve 870 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde operasyon yapıldı.
Bazı iş yerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 49 cep telefonu ve 870 paket sigara ele geçirildi.
Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor