Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2022 15:25
Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.

Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sorumluluk sahasında bulunan ilçe, köy ve mezralarda kadınları ziyaret etti.

Kadınların taleplerini dinleyen ekipler, iyi dileklerde bulundu, karanfil verdi.

Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı
Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı
Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı
Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

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Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Siirt, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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