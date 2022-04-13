Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi - Son Dakika
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Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

13.04.2022 16:23

Bir son dakika haberine göre Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi Siirt'te belediye otobüsü şoförü Hülya Yıldız, otobüste rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

SİİRT - Siirt'te belediye otobüsü şoförü Hülya Yıldız, otobüste rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Siirt Belediyesi'ne ait otobüste, yolcular arasındaki bir vatandaş aniden rahatsızlanıp, bayıldı. Diğer yolcular düşen adamın yardımına koştu. Otobüs şoförü Hülya Yıldız, güzergahını değiştirip, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Bayılan yolcu, poliklinikteki sağlık görevlilerine teslim edildi. Yolcunun yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şoför Yıldız, daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı. Şoförün bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi - Son Dakika


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