Siirt'te kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Siirt'te kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

14.04.2022 00:59
Siirt'te kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Siirt'te belediye otobüsü şoförü Hülya Yıldız, otobüste rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Siirt'te belediye otobüsü şoförü Hülya Yıldız, otobüste rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Siirt Belediyesi'ne ait otobüste, yolcular arasındaki bir vatandaş aniden rahatsızlanıp, bayıldı. Diğer yolcular düşen adamın yardımına koştu. Otobüs şoförü Hülya Yıldız, güzergahını değiştirip, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Bayılan yolcu, poliklinikteki sağlık görevlilerine teslim edildi. Yolcunun yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şoför Yıldız, daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı. Şoförün bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - SİİRT

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Siirt Belediyesi, Hülya Yıldız, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kadın otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


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