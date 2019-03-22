Siirt'te Kadın Yaşam Merkezinde Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Başladı
1 saat önce
Siirt Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi'nin çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.
Siirt Belediyesi
tarafından yapımına devam edilen Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi'nin çevre düzenlemesi çalışmaları başladı.
Afetevler Mahallesi Kurtalan
Caddesi üzerinde bulunan eski otogar arazisinde çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanılan kadın yaşam merkezindeki çalışmaların bitmesi halinde merkezde kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerinin sağlanarak, toplumsal yaşama katılımlarının arttırılması amaçlandığı modern bir kadın yaşam merkezi olacağı belirtildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:44 Kaynak: İHA
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