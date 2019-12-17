Siirt'te kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında, kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.

Siirt'te kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında, kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan kurumlar, 2019 yılı verilerini değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler sundu.


İl ve ilçe bazında planlanması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler görüşüldü.


Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması kararlarının alındığı toplantıda, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilde ve ilçelerde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma yapıldı.


Ayrıca Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte ilde de yetkililerin üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.


Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mevlüt Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve İl Müftüsü Ahmet Altıok katıldı.

Fuat Atik, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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