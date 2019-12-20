Siirt'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika
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Siirt'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

6 saat önce

Kurtalan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

Siirt'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı, System.String[]

Kurtalan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

İlçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Kurtalan Kaymakamlığında toplantı düzenlendi.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalışması gerektiğini söyledi.


Kadınların toplumda her alanda fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanması gerektiğini ifade eden Aydın, "Ülkemizde kadınlarımızın toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılmış ve şiddetle mücadeleye dair altyapı güçlendirilmiştir. Kadına yönelik ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi hiç şüphesiz toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracaktır." dedi.

Aydın, kadına yönelik şiddet ile etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için başta tüm kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere sivil toplum, özel sektör, akademik alan ve medya ile sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin bu konuda tek yürek ve tek vicdan olması gerektiğine işaret ederek, şiddetin önlenmesi için öncelikle aile içerisinden başlayarak eğitim kurumları ve toplumun genelinde bu bilincin yerleşmesi gerektiğini aktardı.

Aydın, toplantıda değerlendirilecek ve alınacak kararların çalışmaya Kurtalan özelinde önemli bir ivme kazandırmasını temenni etti.

Toplantıya, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı Emre Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özkan Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Sürücü ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emrah Onay katıldı.

İhsan Emre, Kurtalan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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