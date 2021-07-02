Siirt'te kadınlara yönelik yüzme havuzuna kayıtları başladı - Son Dakika

Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi yüzme havuzuna kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afetevleri Mahallesindeki merkezde yüzme havuzu, hamam ve sauna 1 Temmuz'da vatandaşlara kapılarını açtı.

Kadınlara yönelik tam donanımlı ve hijyen ortamda hizmet veren merkezde yüzme kursları için yeni dönem kayıtların başladığı belirtilen açıklamada, salı, perşembe, cuma, cumartesi günleri üç seansla 09.00-11.00, 12.00-14.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında hizmet verileceği ve kayıtların yaz boyunca devam edeceği aktarıldı.