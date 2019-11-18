Son Dakika Haberleri: Siirt'te kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Siirt'te kaldırıma çarparak takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Siirt'te kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Siirt'te kaldırıma çarparak takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Süleyman Nokay yönetimindeki 56 AK 950 plakalı araç, sol şeride geçmek isteyen başka bir araca çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Süleyman ve Tekin Nokay yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamyon ile turistleri taşıyan midibüs çarpıştı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 02:47:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]