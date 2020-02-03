Siirt'te kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Siirt'te kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'te kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, jandarmanın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.


Alınan bilgiye göre, Ormanbağı köyünde oturan Medeni Görenti kalp krizi geçirdi.

Köylülerin haber verdiği Ormanbağı Jandarma Karakol Komutanlığındaki görevliler, Görenti'ye ilk müdahaleyi köyde yaptı.


112 Acil Sağlık ekipleri, köye 6 kilometre kala kar nedeniyle elektrik direğinin devrildiği yolu aşamadı.


Görent, jandarmanın yardımıyla 112 Acil Sağlık ekiplerinin bulunduğu yere götürüldü.

Siirt Devlet Hastanesine ulaştırılan Görenti'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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