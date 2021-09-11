Siirt'te kalp rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika

Siirt'te kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de Siirt'te dünyaya gelen, henüz ismi konulmayan bebeğin kalp rahatsızlığının olduğu belirlendi.

Tetkikler sonucu hipoplastik sol kalp sendromu (kalbin sol yarısının gelişmemiş olması) teşhisi konulan bebeğin İstanbul'a sevki uygun görüldü.

Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.