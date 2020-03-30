Siirt'te kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması getirildi - Son Dakika

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Siirt'te kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması getirildi
7 saat önce
Siirt'te korona virüs tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildi.
Siirt'te korona virüs tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kişisel tercihleri gereği, kamu ahlakını zedelemeyecek ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik' hükümlerini çok fazla esnetmemek kaydıyla hijyen açısından kolay temizlenebilen ve pratik kıyafetlerini ikinci bir emre kadar giymeleri uygun görülmüştür" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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