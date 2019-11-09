Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Batman karayolu üzerinde bulunan Gözpınar köyü kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor