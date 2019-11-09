Son Dakika Haberleri: Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Batman karayolu üzerinde bulunan Gözpınar köyü kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Gözpınar, Batman, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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