Son Dakika Haberleri: Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gökçebağ beldesi Zorkaya köyü yolunda meydana geldi. Nusret Eriş yönetimindeki 21 KC 359 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Memet A. ile Murat E. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Nusret Gökçe, Gökçebağ, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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