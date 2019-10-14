Son Dakika Haberleri: - Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa - Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

- Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

40 dakika önce

- Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralıSİİRT - Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

- Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

SİİRT - Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Gökçebağ beldesi Zorkaya köyü yolunda meydana geldi. Nusret Eriş yönetimindeki 21 KC 359 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Memet A.,Murat E., yaralandı. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine 112 acil servis, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı

Gökçebağ, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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