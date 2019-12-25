Siirt'te kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

7 saat önce

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Şirvan karayolunda meydana geldi. Mehmet Selim Y. (44) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Selim Y., yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyon kabininde sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Yaralı Mehmet Selim Y., ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Mehmet Selim Kiraz, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da iki kardeş beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı Durdurulmak istenen otomobil polis aracına çarptı ikisi polis üç kişi yaralandı Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Son Dakika Haberleri
21:48 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Adilcevaz'a ziyaret - Son Dakika Haber
21:41 Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi - Son Dakika Haber
21:39 Harçlara gelen zamlardan sonra yurtdışından iPhone 11 getirmenin maliyeti nedir, avantajı var mı? - Son Dakika Haber
21:32 Başkale'de ev yangını - Son Dakika Haber
21:18 Van'da rüzgar çatı uçurdu - Son Dakika Haber
21:13 Çocuk doktorunun, tedavisini üstlendiği hastasına bebekliğinden beri cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
20:10 İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:51:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]