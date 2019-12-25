Siirt'te kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Şirvan karayolunda meydana geldi. Mehmet Selim Y. (44) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Selim Y., yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyon kabininde sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Yaralı Mehmet Selim Y., ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT