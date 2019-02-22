Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Siirt'te Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

2 saat önce

Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Siirt'te Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Şirvan ilçesinden Siirt'e gelen Nurettin Baytar (55) idaresindeki 72 EC 182 plakalı kamyonet, kent merkezine 4 kilometre kala virajı alamayarak devrildi.

Kazada, sürücü, Hafiza (58) ve Mahmut Baytar (62) ile Meryem (39) ve Semanur Biçen (4) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Güncel
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