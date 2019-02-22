Siirt'te Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı
2 saat önce
Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Şirvan ilçesinden Siirt'e gelen Nurettin Baytar (55) idaresindeki 72 EC 182 plakalı kamyonet, kent merkezine 4 kilometre kala virajı alamayarak devrildi.
Kazada, sürücü, Hafiza (58) ve Mahmut Baytar (62) ile Meryem (39) ve Semanur Biçen (4) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:47 Kaynak: AA
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak
14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
Baba Cinayeti Sanığı Çocuk Niyetim Öldürmek Değildi (Arşiv)