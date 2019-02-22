Siirt'te Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.



Şirvan ilçesinden Siirt'e gelen Nurettin Baytar (55) idaresindeki 72 EC 182 plakalı kamyonet, kent merkezine 4 kilometre kala virajı alamayarak devrildi.



Kazada, sürücü, Hafiza (58) ve Mahmut Baytar (62) ile Meryem (39) ve Semanur Biçen (4) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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