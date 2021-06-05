Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Siirt'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçe girişinde meydana geldi. Erhan O. yönetimindeki 56 AAG 346 plakalı kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gele Musa K.'nin kullandığı 56 AD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Erhan O., Musa K., Nesrin K., Leyla Ö., Emin A., Muahammed Ö. yaralanırken Nefise K. ile Emine K. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT