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Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

21.02.2022 11:15

Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Aramada, kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu olayla ilgili olduğu iddiasıyla A.İ. de Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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