Son Dakika Haberleri: Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu
Son Dakika Güncel Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu

Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu

24 dakika önce

Siirt'te kamyonun daldığı sürüdeki 15 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.

Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu, System.String[]

Siirt'te kamyonun daldığı sürüdeki 15 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt- Baykan karayolunda seyir eden Hüseyin A. yönetimindeki 34 AG 0277 plakalı kamyon, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Aygün yaralanırken, 15 koyun telef oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ölen hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Jandarma, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den bir skandal daha! İstiklal Marşı'nı okumadı
CHP'li Gökhan Günaydın, İBB şirketinde yönetim kurulu başkanlığına getirildi Son dakika: ABD'den skandal YPG açıklaması: Suriye'deki petrol sahaları YPG için önemli bir kaynak olabilir Son dakika: MSB: Rusya Askeri Heyeti ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 21:54:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]