Siirt'te kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te kan bağışı - Son Dakika

Siirt'te kan bağışı

6 saat önce

Siirt Valiliği ile Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Siirt'te kan bağışı, System.String[]

Siirt Valiliği ile Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Valilik personeli, Kızılay Şubesi gönüllülerince valilik girişinde kurulan geçici kan standında bağışta bulundu.


Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, kan bağışında belirlenen hedefe ulaşmak için kamu kurumlarıyla işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

Siirt Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras da kampanyanın Vali Ali Fuat Atik'in öncülüğünde tüm kamu kurumlarını kapsadığını, sağlığı yerinde olan tüm kamu çalışanlarını ve vatandaşları kan vermeye davet etti.

Siirt Valiliği, Kızılay, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi?
İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te kan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]