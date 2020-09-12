Siirt'te "Kanka Polis" ile Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

Salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri uyarısında bulunan ekipler, çocukları da salgına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, koronavirüse yönelik Güres Caddesi'nde denetim yaptı, maske dağıttı.

Siirt 'te "Kanka Polis" ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

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