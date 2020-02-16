Siirt'te kapalı köy yolları açılıyor - Son Dakika
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Siirt'te kapalı köy yolları açılıyor

7 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yolu açıldı.

Siirt'te kapalı köy yolları açılıyor, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yolu açıldı.


Cevizlik Köyü Muhtarı Mehmet Kazım Surav, Cevizlik köyüne Bombat mahallesinin ulaşıma açıldığını belirtti.


Karayolları 94. Şube Şefliği ve Siirt İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden Surav, şöyle konuştu:

"Burada kış ayları çok çetin geçiyor. Soğuk havalarda dışarıya bile çıkmakta zorlanıyoruz. 3 mahallesi olan Cevizlik köyünün Hıdran ve Hot mahallelerinin yolları 94. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma tutuldu. Ancak köyün büyük mahallesi Bombat yerleşim alanı köyden uzak ve ayrı bir yol ağına sahip. Kar ve tipiden dolayı yolumuz kapalıydı. Durumu yetkililere ilettik sağ olsunlar Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim alanı bugün ulaşıma açıldı."

Mehmet Kazım, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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