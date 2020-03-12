Siirt'te Kapan-7 Garisa operasyonunda teröristlere ait 17 mağara imha edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Kapan-7 Garisa operasyonunda teröristlere ait 17 mağara imha edildi - Son Dakika

Siirt'te Kapan-7 Garisa operasyonunda teröristlere ait 17 mağara imha edildi

7 saat önce

Siirt'te Kapan-7 Garisa operasyonunda teröristlere ait 17 mağara imha edildi Siirt'te başlatılan Kapan-7 Garisa operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 mağara ve 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Siirt'te Kapan-7 Garisa operasyonunda teröristlere ait 17 mağara imha edildi

SİİRT - Siirt'te başlatılan Kapan-7 Garisa operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 mağara ve 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcı imha edilirken mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Eruh ve Pervari kırsalında başlatılan 'Kapan-7 Garisa operasyonunda 17 mağara-sığınık, 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Siirt'in Garisa bölgesinde Eruh ilçesi Akmeşe köyü ve Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen Kapan-7 Garisa operasyonu kapsamında yapılan temas araması faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, teröristlere ait kıyafet ve ayakkabılar ile muhtelif cins ve miktarda yaşam ve gıda malzemeleri ile mühimmat ele geçirilmiş olup, örgüt mensuplarının daha önce kullandıkları tespit edilen 17 mağara, barınak ve sığınak kullanılamaz hale getirilerek, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve bulunan malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

Siirt'te Kapan-7 Garisa operasyonunda teröristlere ait 17 mağara imha edildi

Siirt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:29 Kaynak: İHA
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