Siirt'te Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı
55 dakika önce
Siirt'te kar nedeniyle kapanan Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı 25 köy yolu ulaşıma açıldı.
Siirt
'te kar nedeniyle kapanan Şirvan
, Pervari
ve Eruh
ilçelerine bağlı 25 köy yolu ulaşıma açıldı.
Önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan Şirvan'a bağlı 11, Pervari'ye bağlı 10 ve Eruh'a bağlı 4 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sonuç verdi.
İl Özel İdareye bağlı 15 ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 25 köyünde yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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