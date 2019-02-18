Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Siirt'te Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

55 dakika önce

Siirt'te kar nedeniyle kapanan Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı 25 köy yolu ulaşıma açıldı.

Siirt'te Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Siirt'te kar nedeniyle kapanan Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı 25 köy yolu ulaşıma açıldı.


Önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan Şirvan'a bağlı 11, Pervari'ye bağlı 10 ve Eruh'a bağlı 4 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sonuç verdi.

İl Özel İdareye bağlı 15 ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 25 köyünde yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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