Son Dakika Haberleri: Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı
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Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.


İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Geçittepe grup köy yolunun, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldığını belirtti.


Ekiplerin ağır kış şartlarına hazır olduğunu belirten Canpolat, "İlçeye bağlı 14 köyün ulaşımının sağlandığı Geçittepe grup köy yolu dün gece saatlerinden kar yağmasıyla kapandı. Ekiplerimizin bir saatlik çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı. Özel İdare ekipleri gerek personel gerekse araçlarla ağır kış şartlarına her daim hazırdır." dedi.

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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