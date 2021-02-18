Siirt'te kapasitesinin üstünde yük alan traktörün tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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Siirt'te kapasitesinin üstünde yük alan traktörün tehlikeli yolculuğu

SİİRT - Siirt- Kurtalan karayolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yüküyle trafikte seyreden traktör, tehlike saçtı.

Siirt-Kurtalan karayolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan traktör görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda yükün yola savrulmasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirterek yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.