Siirt'te Kar, 9 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
1 saat önce
SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
Siirt kent merkezi ile Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Gökbudak, Keskin, Bent, Doğan, Gümüşören, Yapraktepe ve Sarıyaprak köylerine ulaşımın sağlandığı yollar ile Şirvan ilçesinin Ormanbağı ve Maden köy yolları ulaşıma kapandı. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:29 Kaynak: DHA
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