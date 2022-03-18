SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika
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SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

18.03.2022 17:33

SİİRT'te etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, Şirvan ilçesinde yolu kapanan Ormanlı köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu, hastaneye yetiştirildi.

SİİRT'te etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, Şirvan ilçesinde yolu kapanan Ormanlı köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu, hastaneye yetiştirildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla, il genelinde kapanan 200 köy yolu, yeniden ulaşıma açılırken, Pervari ilçesi Geçittepe mevkiinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Yollarda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken, Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu da, ekiplerin 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından sağlık ekiplerince Şirvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aslanoğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİİRT'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ GEÇTİ HASTA, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika
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